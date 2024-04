Lazio-Salernitana, Boateng: "Non vogliamo arrenderci" Il tedesco ha parlato ai microfoni di Dazn

Jerome Boateng torna titolare. Il tedesco guiderà la difesa granata in Lazio-Salernitana. Queste le parole a Dazn: "Vogliamo conquistare i tre punti, ci siamo imposti di non arrenderci ma di lottare fino alla fine". Io sono sempre motivato, voglio vincere a prescindere dalla squadra nella quale gioco. La fortuna non ci ha aiutato, abbiamo subito dei gol evitabili e so che stiamo crescendo con il passare delle settimane. La reazione che abbiamo avuto venerdì scorso col Sassuolo testimonia quello che sto dicendo".