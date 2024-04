Salernitana, paura per Pirola: il difensore in ospedale dopo il match Esami con esiti negativi per il difensore. Preoccupa Maggiore, da valutare Boateng e Candreva

Il duro scontro aereo con Castellanos nel cuore del secondo tempo. Il pallone che termina sul fondo mentre Pirola si tocca il volto e vede il sangue uscire dall’arcata sopraccigliare. Immediato l’ingresso in campo dei sanitari per medicare il numero 98 che ha stretto i denti ed è rimasto in campo fino al termine del match. Per Pirola però sono riemersi i fantasmi di meno di un mese fa, quando nel match da capitano dell’Italia Under 21 con la Turchia alzò bandiera bianca per un colpo alla testa. Nel post-gara, per precauzione, il difensore è stato trasportato in ospedale per una tac di controllo. Esito negativo e ritorno a casa.

Per la Salernitana un sospiro di sollievo in una squadra non solo affranta dall’ennesima sconfitta ma anche con diverse incognite da valutare in vista della sfida con la Fiorentina. Preoccupa Maggiore, uscito all’intervallo per un problema al ginocchio la cui entità verrà valutata nelle prossime ore con esami strumentali. Coulibaly, anonimo con la Lazio, non ci sarà per squalifica. Sotto osservazione Boateng, uscito all’intervallo per un colpo, così come Candreva: il numero 87 è stato costretto al cambio nei minuti finali, prendendosi gli applausi dell’Olimpico. Problema alla caviglia, toccata dura dopo un contrasto. Stringerà i denti per la sfida con la Fiorentina che sarebbe la sua 500esima in serie A.