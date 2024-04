Restyling Arechi, De Luca: "Si farà, ma dobbiamo giocarci la serie A" Il governatore illustra i progetti Arechi e Volpe: "Troveremo altre risorse dal nostro bilancio"

"Vogliamo giocare in un Arechi nuovo e super moderno ma con la Salernitana in serie A". Vincenzo De Luca rilancia il progetto Arechi. All'inaugurazione del Parco del Mercatello, il governatore della Regione Campana ha analizzato la questione restyling stadio: "Sapete tutti lo stallo sulla questione Fondi Sviluppo e Coesione. Troveremo altre risorse dal nostro bilancio. Il progetto finale è in fase di ultimazione. Speriamo di giocarci nel dicembre 2025. L’augurio è che, una volta fatto lo stadio che sarà bellissimo, il più moderno d’Italia, poi possiamo giocarci la Serie A, altrimenti ci contempleremmo lo stadio bello ma dal punto di vista sportivo avremmo da soffrire. Purtroppo quest'anno le cose non stanno andando bene".