Salernitana, Rivisondoli sarà ancora sede del ritiro estivo Il club deve solo ratificare l'accordo con il comune abruzzese. Attenzione all'incognita Napoli

Ancora l’Abruzzo, sperando però di non ripetere l’anno orribile sportivo inanellato. La Salernitana ripartirà da Rivisondoli. L’amministrazione locale e la società granata hanno trovato l’accordo per il rinnovo dell’accordo che lo scorso anno permise ai granata di trasferirsi per due settimane nella cittadina abruzzese. Mancano solo le firme per ratificare il nuovo patto, con la Salernitana che al momento però non ha ancora comunicato le date sulla durata del romitaggio estivo.

Servirà un via libera anche dalla nuova area tecnica, con il club che lavora sia per il nuovo direttore sportivo che sull’allenatore che raccoglierà l’eredità di Stefano Colantuono. La Salernitana alloggerà nella struttura alberghiera Aqua Montis Resort & Spa ma potrebbe riaccendersi di nuovo la questione ordine pubblico legata alla presenza del Napoli nella vicina Castel di Sangro. Lo scorso anno, i granata furono costretti a salutare con anticipo e dar vita ad una fase-2 di ritiro a Fiuggi. Il Napoli ha da poco rinnovato per i prossimi 8 anni l’accordo con la Regione Abruzzo. Si inizia a ragionare, seppur con largo anticipo.