Salernitana-Dia, volano gli stracci: la reazione del club alle parole del bomber

Boulaye Dia tuona. Le dichiarazioni del calciatore senegalese al quotidiano “L’Equipe” hanno avuto un impatto fortissimo sull’ambiente Salernitana. Un attacco durissimo all’intero pianeta granata: al presidente Iervolino, parlando di non aver mai ascoltare la sua "campana" sull’accaduto nei minuti finali della sfida con l’Udinese, all’ex tecnico Liverani (“Mi ha detto che tutto era risolto e poi in conferenza stampa ha cambiato versione”), all’intera società: “Prima mi hanno fatto causa e ora vogliono chiudere una mediazione”, le parole dell’attaccante al quotidiano L’Equipe.

L’altra faccia di una medaglia che ha avuto ripercussioni durissime sia sulla stagione del calciatore (da appena 19 presenze e 4 gol), sia sul cammino della Salernitana, condannata a navigare nei bassifondi di classifica senza il suo uomo migliore. Il club ha incassato l’intervista non senza sorpresa, con il calciatore non autorizzato a rilasciare le dichiarazioni sul caso. Nel regolamento interno stilato dal club e il calciatore, Dia sarebbe stato punito con una pesante ammenda. Tutto però in standby, con i legali al lavoro per capire il da farsi in virtù della battaglia aperta presso il Collegio Arbitrale e con udienza fissata per il 30 aprile. La Salernitana punta però a certificare il comportamento non professionale del calciatore utilizzando anche questa intervista come prova per certificare la richiesta dell’ammenda del 50 per cento dell’ingaggio fino al termine della stagione e di un risarcimento danni da 20 milioni di euro. Una battaglia durissima senza tregua: tra Dia e la Salernitana volano gli stracci.