Serie A - Operazione Nostalgia, all'Arechi un nuovo big: si tratta di Trezeguet Il francese sarà in campo il prossimo 8 giugno con tante altre stelle del calcio

Nuovo nome altisonante per la reunion dei vecchi campioni di serie A in programma all’Arechi il prossimo 8 giugno. La community di Serie A – Operazione Nostalgia che ha creato l’evento ha annunciato ieri la presenza al raduno di vecchie stelle del calcio anche David Trezeguet. “In tutta la mia carriera ho segnato in 126 stadi diversi. Non ho mai giocato allo Stadio Arechi di Salerno e quest’anno Operazione Nostalgia mi darà la possibilità di segnare in un nuovo stadio. Ci vediamo sabato 8 giugno a Salerno al raduno di Operazione Nostalgia, sarà bellissimo, vi aspettiamo numerosi a incitarci perché voglio fare gol!”, ha dichiarato il transalpino nel video di lancio.

Il francese si aggiunge alla lunga lista di campioni già confermati con Francesco Totti, Javier Zanetti, Luca Fusco, Arturo Di Napoli, Ighli Vannucchi, David Di Michele, Vittorio Tosto e Antonio Chimenti. Oltre loro altri campioni del passato come Antonio Di Natale, Stefano Fiore, Marco Amelia, Alessandro Lucarelli, Nicola Ventola e tanti altri.