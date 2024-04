Rebus orari, Frosinone-Salernitana dipende dalla… Roma I granata attendono la definizione dalla 34esima alla 37esima giornata

Erano attesi nella serata di ieri gli orari dalla 34esima alla 37esima giornata di serie A. Dopo aver conosciuto il destino delle italiane in Europa, la Lega era pronta ad ufficializzare gli orari. Per la Salernitana gli occhi erano puntati soprattutto sulla trasferta di Frosinone, in programma nel prossimo weekend. Tutto però in standby. La decisione di collocare il recupero di Udinese-Roma per giovedì 25 aprile avrà ripercussioni sugli slot della prossima giornata, con i giallorossi che avrebbero voluto evitare la trasferta in Friuli per giocare al sabato con il Napoli e preparare al meglio la sfida di Europa League con il Bayer Leverkusen.

Niente da fare, con Frosinone-Salernitana inizialmente ipotizzata come anticipo del venerdì in Ciociaria. Ora però tutto potrebbe cambiare, con la sfida dello Stirpe però che resta ipotizzata come uno degli anticipi della prossima giornata in attesa però di inserire tutte le tessere nei vari slot orari determinati con le tv. La decisione arriverà questa mattina.