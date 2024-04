Salernitana, verso la Fiorentina dubbio modulo per Colantuono Per la sfida di domani il tecnico romano recupera Basic ma Manolas non è ancora al top

La necessità di un sussulto d’orgoglio per evitare record negativi e soprattutto lanciare un messaggio alla propria tifoseria. La Salernitana prova a regalarsi una gioia dopo una stagione anonima, dal sapore del fallimento sportivo che si materializzerà con la retrocessione in serie B. Stefano Colantuono può sorridere per il recupero di Toma Basic. Il croato è rientrato in gruppo e si candida per una maglia da titolare in coppia con Legowski viste le defezioni di Maggiore (infortunato) e Coulibaly (squalificato).

Colantuono però deve sciogliere il nodo legato al modulo. La tentazione è ritornare al 4-4-2, con Gyomber e Pirola pronti a far coppia anche a causa delle condizioni non ottimali di Manolas e Boateng. Salgono però le quotazioni di Fazio, con il possibile inserimento dell’argentino che permetterebbe di replicare il 3-4-2-1 visto già con la Lazio.

In caso di 4-4-1-1, Vignato e Gomis duellano per la corsia mancina. Pochi dubbi invece su Tchaouna e Candreva, quest’ultimo pronto a festeggiare la 500esima presenza in serie A. In attacco il solito maxi-ballottaggio, con Ikwuemesi, Simy e Weissman che sperano in una chance.