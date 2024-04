Salernitana-Fiorentina, i convocati viola: Italiano senza attacco Toscani con scelte obbligate e tante assenze

Salernitana-Fiorentina non avrà molti calciatori illustri nei viola. Tante le assenze. Alza bandiera bianca Giacomo Bonaventura, ancora alle prese con il problema alla caviglia che lo ha costretto allo stop in Conference League. Attacco decimato per Italiano: out anche Nico Gonzalez, Beltran, Belotti e Nzola. Per tutti loro dovrebbe trattarsi di semplice gestione in vista della semifinale di ritorno in Coppa Italia.

I CONVOCATI - Barak, Biagetti, Biraghi, Caprini, Castrovilli, Christensen, Dodo, Duncan, Faraoni, Ikone, Infantino, Kayode, Kouamé, Lopez, Mandragora, Martinelli, Quarta, Milenkovic, Parisi, Arthur, Ranieri, Sene, Sottil, Terracciano.