LIVE | Salernitana-Fiorentina 0-2, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Salernitana-Fiorentina

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi, Fazio, Pirola (18' st Pellegrino); Sambia (39' st Zanoli), Legowski, Basic (39' st Simy), Bradaric; Tchaouna, Candreva (23' st Martegani); Ikwuemesi (23' st Weissman). A disposizione: Costil, Allocca, Pasalidis, Sfait, Gomis, Vignato. Allenatore: Colantuono

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode (37' st Faraoni), Quarta, Ranieri, Parisi; Lopez (25' st Arthur), Duncan (37' st Mandragora); Ikonè, Barak (42' Milenkovic), Castrovilli (25' st Kouamé); Sottil. A disposizione: Christensen, Martinelli, Biagetti, Biraghi, Dodo, Infantino, Caprini, Sene. Allenatore: Italiano

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido - assistenti: De Meo e Preti. IV uomo: Perenzoni. Var: Fabbri/ Avar: Di Paolo

RETI: 35' st Kouame (F), 49' st Ikone (F)

Note. Spettatori: 14597. Ammoniti: Lopez (F), Basic (S), Sottil (F), Ranieri (F), Candreva (S), Martinez Quarta (F). Angoli: 2-4. Recupero: 0' pt, 5' st

50' - Finisce il match. La Salernitana cade ancora. All'Arechi, la Fiorentina piena zeppa di riserva passa e porta a casa una vittoria preziosa per le speranze europee. Decidono il colpo di testa di Kouamè e Ikonè. Ennesima delusione per i campani, al ventiduesimo ko stagionale e ancora a secco nel 2024. La serie B è ad un passo, con la matematica che potrebbe arrivare venerdì con i ciociari.

49' - Raddoppio della Fiorentina. Contropiede dei viola con Ikonè che batte Ochoa e fa 0-2.

45' - Cinque minuti di recupero.

43' -. Fuori Barak, dentro Milenkovic.

37' - Doppio cambio per la Fiorentina: escono Kayode e Duncan entrano Faraoni e Mandragora.

35' - GOL FIORENTINA - Cross dalla sinistra di Ranieri, Kouame salta più in alto di Pellegrino e batte Ochoa.

31' - Palla gol per la Fiorentina: Barak lancia Kouame che si presenta a tu per tu con Ochoa che salva.

25' - Doppio cambio per la Fiorentina: escono Castrovilli e Maxime Lopez entrano Arthur e Kouamé.

23' - Doppio cambio nella Salernitana: escono Candreva e Ikwuemesi, entrano Martegani e Weissman.

21' - Parisi sfonda sulla destra, palla al centro per Sottil, Sambia lo anticipa in angolo.

18' - Cambio nella Salernitana: esce Pirola, entra Pellegrino.

15' - Ammonito Candreva.

2' - Ammonito Ranieri.

1' - Subito pericolosa la Fiorentina con Sottil che s'invola a tu per tu con Ochoa ma il messicano gli sbarra la strada.

SECONDO TEMPO

45' - Duplice fischio.

45' - Ammoniti Basic e Sottil.

42' - Palla gol per la Fiorentina: Ranieri prova a calciare, Ikoné gli ruba palla e dal cuore dell'area di rigore calcia a lato.

39' - Risponde la Fiorentina con Ikoné, Ochoa blocca senza problemi.

38' - Angolo dalla sinistra di Bradaric, Sambia prova a colpire in tuffo di testa ma manca l'impatto, la palla arriva a Basic che calcia: Terracciano blocca. È il primo tiro della partita.

37' - Tchaouna prova ad andar via in velocità, rientra e calcia: Kayode devia in angolo.

35' - Parisi sfonda sulla sinistra, palla forte e tesa al centro, Pirola anticipa e spazza.

30' - Noia e sbadigli allo stadio Arechi: dopo trenta minuti nessun tiro in porta da parte di entrambe le squadre.

17' - Ammonito Maxime Lopez.

8' - Ritmi molto lenti allo stadio Arechi: fase di studio tra le due squadre.

1' - Fischio d'inizio.