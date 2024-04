Salernitana-Fiorentina 0-2, Italiano: "Vittoria preziosa" Le parole del tecnico viola: "Non era facile, siamo alla 48esima partita stagionale!"

Vincenzo Italiano ha parlato al termine di Salernitana-Fiorentina 0-2: “Kouamè è stato bravo a sfruttare i minuti che aveva nelle gambe. Era stanchissimo dopo una lunga serie di impegni ravvicinati. La squadra si è sacrificata con coraggio e tanta voglia di dare il massimo. Nonostante le tantissime defezioni abbiamo portato a casa una vittoria preziosa. Mi tengo i tantissimi messaggi che mi sono arrivati dal campo, dall’ambizione di una squadra bramosa di vincere.

Condizione? Giocare ogni tre giorni, avere la testa su tutti gli obiettivi non è facile. Volevamo però la vittoria perché serviva per il morale e per la classifica in vista di settimane decisive.

Big? Ne ho lasciati tanti a casa. Spero che possano farcela per la sfida con l’Atalanta perché ci giochiamo tantissimo e vorremmo farlo con i nostri uomini migliori”.