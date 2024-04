Salernitana-Fiorentina 0-2, Fazio dice addio "Ho dato il massimo, così fa male" L'argentino: "Darò il massimo. Questa piazza merita la serie A"

Federico Fazio ha parlato ai microfoni di Dazn: “E’ andato tutto storto dall’inizio, affrontare le prossime partite con orgoglio. Siamo partiti male dal ritiro. Ora dobbiamo farlo per una piazza che merita la squadra in serie A e che non ci ha fatto mai mancare il loro apporto in ogni angolo d’Italia.

Rammarico? C’è dispiacere per noi e per la gente che ci è sempre stata accanto. Abbiamo sbagliato tutto e dispiace. Mi auguro il meglio per la piazza.

Futuro? Mancano cinque partite, voglio dare il massimo come ho sempre fatto. L’anno della salvezza con Nicola è stato bellissimo. Ora darò il massimo fino alla fine, poi si vedrà”.