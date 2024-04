Frosinone-Salernitana, dopo gli scontri bloccata la prevendita Continuano le indagini sugli episodi di ieri. Intanto rischio settore ospiti chiuso venerdì

Gli episodi registrati ieri nel prepartita di Salernitana-Fiorentina rischiano di avere forti ripercussioni per il tifo granata. La Digos sta visionando le immagini delle telecamere per provare a identificare i facinorosi che hanno provocato i disordini nel piazzale dell’Arechi dove un centinaio di persone avevano provato a forzare il cordone di sicurezza per cercare il contatto con gli oltre 300 sostenitori della Fiorentina presenti in Curva Nord. Attacco respinto dalle forze dell’ordine con la carica di alleggerimento e l’utilizzo di lacrimogeni. Negli scontri erano comunque rimasti feriti 9 poliziotti ed un finanziere.

Fatti che non sono passati inosservati e che e hanno fatto scattare immediatamente l’allarme per Frosinone-Salernitana. L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive aveva dato inizialmente il via libera alla trasferta libera per i granata. Questa mattina però è arrivato il dietrofront. Si valuta la limitazione legata all’obbligo di tessera del tifoso o addirittura la chiusura del settore. Nelle prossime ore arriveranno delucidazioni sul tema.