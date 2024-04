Scontri Salernitana-Fiorentina, quattro tifosi granata agli arresti domiciliari I dettagli della conferenza stampa tenuta questa mattina in Procura

Quattro tifosi della Salernitana sono stati arrestati per gli scontri avvenuti domenica prima del match contro la Fiorentina. Si tratta di un 27enne, un 41enne, un 42enne e un 47enne, ritenuti responsabili di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di oggetti contundenti ed esplosivi e possesso di oggetti atti ad offendere. L'arresto è stato effettuato in flagranza differita (entro le 48 ore dai fatti). I quattro indagati si trovano agli arresti domiciliari. Al vaglio la posizione di altre persone (tra le 200 e le 250) che hanno partecipato agli scontri. Accertamenti in corso anche sul gruppo di tifosi rumeni che domenica erano a Salerno e che sono stati controllati a Napoli per appurare il loro grado di responsabilità nella vicenda. Negli scontri erano rimasti feriti 15 poliziotti, 12 in servizio presso il reparto Mobile di Napoli e 3 presso la Questura di Salerno. Sono in corso ulteriori accertamenti e l'attività è ancora in corso. Al vaglio anche le prossime due gare casalinghe contro Atalanta e Verona, per le quali il questore potrebbe richiedere il divieto di trasferta vista la rivalità esistente tra le tifoserie.