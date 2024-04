Salernitana, a Frosinone trasferta lampo: squadra in Ciociaria solo venerdì La vicinanza permetterà al club di partire nel giorno della partita

La sera dello Stirpe potrebbe essere quella del verdetto amaro della retrocessione in serie B per la Salernitana. Dipenderà dal risultato di Udinese-Roma (una vittoria dei friulani nel recupero della sfida in Friuli condannerebbe i granata) e successivamente da cosa succederà in Frosinone-Salernitana. Un nuovo ed ennesimo ko avrebbe questa volta il sapore della condanna alla cadetteria.

Una sentenza nell’aria da settimane e che la Salernitana non è mai riuscita ad evitare, facendo incetta di ko e peggio ancora di brutte figure. A Frosinone, il club granata ha scelto per una trasferta lampo. La squadra sosterrà la rifinitura giovedì al Centro Sportivo Mary Rosy e poi pernotterà in albergo nel centro cittadino. Solo venerdì mattina il gruppo si metterà in viaggio per la Ciociaria, con pranzo e riposino in un albergo nel Lazio prima della riunione tecnica e di raggiungere successivamente lo stadio Benito Stirpe.

C’è un precedente che rimanda allo scorso anno con il Napoli. Allora, per motivi di ordine pubblico, la Salernitana partì in mattinata per il Maradona. Dia riuscì a ritardare la festa Scudetto dei partenopei, tra i ricordi più belli della storia recente della Bersagliera.