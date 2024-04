Salernitana, occhi su Udinese-Roma: dal Friuli potrebbe arrivare la B Un successo dei bianconeri renderebbe inutile la sfida di Frosinone

Alle ore 20:00 Udinese-Roma riprenderanno dal minuto 72 la sfida interrotta sul punteggio di 1-1 lo scorso 14 aprile. Dopo circa due settimane dalla grande paura per il centrale giallorosso Ndicka colpito da malore in campo costringendo le squadre ad abbandonare il campo e a sospendere la sfida, questa sera friulani e giallorossi daranno vita ad una parantesi di match lampo.

Risultato che interessa da vicino anche la Salernitana. In caso di successo dei bianconeri di Fabio Cannavaro, la Salernitana sarebbe matematicamente in serie B ancor prima di scendere in campo a Frosinone. Invece, in caso di pari o successo giallorosso, la Salernitana avrà il destino nelle sue mani, con l’anticipo del Frosinone che potrebbe allungare la matematica in caso di vittoria. Altrimenti per la Salernitana sarà ufficiale il mesto ritorno in cadetteria.