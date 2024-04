Frosinone-Salernitana, Di Francesco: "Siamo padroni del nostri destino" Il tecnico chiede pazienza ai ciociari: "Non serve frenesia ma gestire la partita"

Eusebio Di Francesco ha presentato Frosinone-Salernitana in conferenza stampa: “Servirà pazienza e ottimismo senza però creare frenesia. Sappiamo quanto sia importante per noi questa sfida ed è per questo che bisognerà tenere altissima l’asticella. I tifosi ci tengono tanto ma come loro anche noi vogliamo tornare alla vittoria. La gente sa quanto la salvezza sia il mio sogno, riuscire a trasmettere una gioia ad un popolo è per me motivo d’orgoglio.

Salernitana? Potrei cambiare qualcosa in chiave formazione anche perché faccio fatica a capire che squadra affronteremo. Non avranno Candreva, non so se recuperano Manolas, ma ci sono calciatori come Fazio che non vanno in giro a fare brutte figure. Sono una squadra importante costruita per altri obiettivi di classifica. Pensiamo però alle nostre armi e alla necessità di saper leggere tutte le situazioni perché siamo noi ad essere padroni del nostro destino”.