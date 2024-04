Salernitana-Dia, terminata l’udienza al Collegio Arbitrale Ascoltati De Sanctis e Dibrogni. Assente Liverani

Primo tempo di una battaglia legale che si preannuncia cruenta. Salernitana-Boulaye Dia finisce…in parità. La fase istruttoria si è conclusa senza vincitori né vinti. L’udienza del Collegio Arbitrale si è conclusa con il rinvio al prossimo 10 maggio. Oltre ai legali Chiacchio, Fimmanò e Sica per la Salernitana sono stati ascoltati l’ex ds Morgan De Sanctis e il segeretario Dibrogni. Non era presente Fabio Liverani, non in Italia e che verrà riascoltato il prossimo 10 maggio. Presente anche Boulaye Dia, rappresentato dai legali Gallavotti e La Porta. La Salernitana chiede la decurtazione dell’ingaggio del 50 per cento sull’ingaggio fino alla fine della stagione e una richiesta di risarcimento danni di circa 20 milioni di euro.