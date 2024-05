Salernitana, malore Gomis: non filtra preoccupazione per il francese Le prime indicazioni sulle condizioni del centrocampista

Il malore e la paura. Ora le rassicurazioni. Sono state ore concitate in casa Salernitana per le condizioni di Iron Gomis. Il mediano francese era stato vittima di un malore accusato nella mattinata di ieri e che aveva fatto immediatamente suonare l’allarme. Dopo il recente spavento per il romanista Ndicka, lo staff medico della Salernitana ha optato per un ricovero del calciatore all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per tutti gli accertamenti del caso.

Il mediano francese continuerà anche oggi il suo ciclo di controlli per provare a dare una motivazione al problema che lo ha costretto a recarsi in ospedale. Dalla società granata però filtra grande ottimismo, seppur sia al momento impossibile ipotizzare quando il francese sarà disponibile. Venerdì scorso aveva preso parte alla sfida con il Frosinone con una ghiotta chance sprecata sul punteggio di 2-0.