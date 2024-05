Gomis, il centrocampista ancora in ospedale: nessuna preoccupazione dal club Per il francese indagini in corso

Sono ancora in corso gli accertamenti medici per Iron Gomis. Il centrocampista della Salernitana era stato colto da un malore che lo aveva sorpreso nella mattinata di martedì e che aveva fatto immediatamente scattare l’allarme. Il calciatore francese era stato trasportato in ospedale e, sotto indicazioni anche dello staff sanitario del club, ricoverato presso il nosocomio di via Allende per sostenere tutti gli esami clinici e capire la causa del malessere fisico.

Indagini strumentali ancora in corso e che hanno obbligato Gomis a restare ai box anche nella giornata di ieri al fine di completare i test. Attese novità nelle prossime ore. Dal club però filtra ottimismo, con la grande paura rimbalzata nella serata di martedì che sembra via via svanita.