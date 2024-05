Settore giovanile Salernitana, Pistolesi: "Annata di semina, ora i risultati" Il bilancio del dirigente del vivaio granata

Tempo di bilanci per il settore giovanile della Salernitana. Alessandro Pistolesi, dirigente del settore giovanile granata, ha parlato ai microfoni del club: “Quando il mister mi ha chiamato a Salerno mi sono sentito onorato. Lo ringrazio, mi ha concesso una grande opportunità e mi ha fatto crescere su diversi punti di vista. Ho lavorato bene, grazie al lavoro della dirigenza, dello staff medico e dell’area scouting”.

“La Primavera e l’Under 17 hanno lavorato bene e ora serve completare. La Primavera ha lavorato con tanti 2006 e 2007, quindi siamo abbiamo lavorato sotto età. I 2008 dell’Under 16 saliranno in Under 17 e a scalare la vecchia formazione Under 17 permetterà di rimpolpare la Primavera. A livello di risultati e di numeri immagino tante soddisfazioni.

Boccolini? E’ stato importante per il nostro campionato. Lo conoscevo già dai tempi di Viterbo. Fusco? E’ un grande lavoratore, è attaccato alla città. La Salernitana ha dimostrato di avere staff competenti, con diversi elementi che hanno ”.