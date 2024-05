Salernitana, nuovo stop per Lovato: il Torino riflette sul riscatto Appena 421 minuti con i piemontesi: 4,5 milioni di euro la cifra per l'addio

Un nuovo infortunio e un futuro da decifrare. Per Matteo Lovato la parentesi al Torino non è stata ricca di soddisfazioni. Appena 421 minuti disputati nelle 10 presenze fin qui inanellate con la squadra granata. Nemmeno il ritorno agli ordini di Ivan Juric è servito per poter ritrovare il feeling con il campo e soprattutto con il rendimento più che sufficiente all’epoca della sua avventura con il Verona.

L’annata sfortunata per Lovato si è arricchita di una nuova pagina nera, con un nuovo infortunio muscolare comunicato da Juric nella conferenza stampa pre-Bologna. Il difensore della Salernitana difficilmente ci sarà domani, con l’ex Under 21 che dovrà essere valutato con esami strumentali per scongiurare di chiudere anzitempo la stagione. Un allarme che mette in dubbio anche il suo possibile riscatto: il Torino dovrebbe versare 4,5 milioni di euro per strapparlo alla Salernitana. I campani confidano in un addio. Impossibile una sua permanenza in serie B, con un possibile ritorno che allungherebbe la lista dei sacrificabili nella prossima finestra di mercato