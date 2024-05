Salernitana, malore Gomis: il francese ancora in ospedale Possibili le dimissioni già oggi in attesa degli ultimi accertamenti

Potrebbe essere dimesso quest’oggi Iron Gomis. Il centrocampista francese è ancora ricoverato presso l’ospedale San Giovanni Di Dio e Ruggi d’Aragona in seguito il malore che lo aveva sorpreso nella mattinata di martedì nella sua abitazione. Il calciatore, insieme alla sua compagna che aveva immediatamente dato l’allarme, sta svolgendo tutti gli esami strumentali e gli accertamenti del caso per ricostruire la causa del problema che ha spaventato l’intero ambiente granata e rievocato brutti ricordi recenti (il pensiero va al polacco Dziczek).

Le condizioni del calciatore non spaventano il club, sin dall’inizio prudente ma soprattutto tranquillo senza eccessiva paura al netto del grande spavento. Possibile però che per Gomis l’esperienza in Italia finisca qui: una scelta precauzionale, nel nome anche del finale di stagione senza obiettivi per la Salernitana, per consentire al francese di effettuare tutti gli esami del caso e individuare con pazienza la soluzione per evitare di mettere a repentaglio la propria carriera.