Atalanta, pari col Marsiglia e una tegola in difesa verso Salerno Gli orobici sognano l'Europa League. Prima però la trasferta (con turnover) all'Arechi

Occhi solo sull’Europa League. L’Atalanta si tiene stretto il pari ottenuto a Marsiglia nella semifinale d’andata della competizione continentale. Giovedì prossimo la resa dei conti a Bergamo, con gli orobici ad un passo da una straordinaria impresa sportiva. Illusorio il gol di Scamacca, rimontato a metà del primo tempo da Mbemba.

Per Gasperini ora conta assicurarsi la finalissima contro una fra Bayer Leverkusen e Roma, con i tedeschi forti del 2-0 realizzato ieri all’Olimpico. Pensieri che fanno passare in secondo piano la sfida di Salerno, dove sarà attuato un maxi-turnover. La brutta notizia di serata è l’infortunio del difensore Kolasinac, out per una sospetta lesione muscolare: “Vedremo quale sarà l'entità e se potrà essere recuperato per la fine del campionato – le parole di Gasperini -. Per noi è stata una grande perdita, abbiamo dovuto adattare De Roon e l'abbiamo tolto dal centrocampo e avevamo meno sostituzioni”.