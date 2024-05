Serie A – Operazione Nostalgia, presentato l'evento con tanti ex Salernitana Il prossimo 8 giugno con tanti big: Zanetti, Barzagli, Totti e non solo

La delusione per Serie A persa sul campo dalla Salernitana ma anche l'attesa per un evento di portata nazionale. Il commiato alla massima serie non sarà con il Verona fra due settimane ma bensì con la grande festa della serie A – Operazione Nostalgia pronta a radunarsi il prossimo 8 giugno all’Arechi. Il famoso meeting fra i grandi campioni del massimo campionato nazionale spegnerà le dieci candeline con grandi nomi: Francesco Totti, Javier Zanetti, David Trezeguet, Diego Milito, ma anche Aldair, Ernesto Chevanton, Gigi Di Biagio, Antonio Di Natale, Nicola Ventola. Non mancheranno di certo i campioni che conoscono bene la città di Salerno: in campo ci saranno anche Luca Fusco - oggi allenatore della Salernitana Under 17 -, così come gli 'indimenticabili' granata Antonio Chimenti, David Di Michele e Arturo Di Napoli, simboli del calcio in città. Operazione Nostalgia porterà in città 36 campioni che ritorneranno in campo in una partita che vi riporterà indietro nel tempo.

"Siamo entusiasti di portare il nostro raduno al Sud, in particolare nella città di Salerno alla quale sono particolarmente legato", ha spiegato il founder Andrea Bini. "La cosa che mi rende più orgoglioso sarà vedere sugli spalti persone di tutte le età e di tutte le fedi calcistiche. Il calcio è di tutti e questo è il messaggio che vogliamo mandare". Oltre alla festa calcistica, il prossimo 8 giugno sin dal mattino sarà possibile far parte del fan village con intrattenimento, giochi, musica e cibo. "Siamo orgogliosi di far parte di questo progetto, una nuova collaborazione che rafforza il binomio sport e real estate, - rimarca Roberto Busso, amministratore delegato del Gruppo Gabetti - Un accordo che ha visto il team di Gabetti Sport supportare Operazione Nostalgia nella preparazione e nella gestione di uno degli eventi sportivi più attesi dell'estate 2024".

Ormai Salerno è diventata una attrattiva per eventi culturali, musicali e sportivi – ha spiegato Alessandro Ferrara, assessore al turismo di Salerno -. La nostra città piace sempre di più. Ospitare un evento così importante e nostalgico ci emoziona”.

Presenti anche gli ex calciatori Arturo Di Napoli, Max Tonetto, Aldair e Luca Fusco: “Da salernitano vedere tanti campioni qui è bellissimo, come sarà bello rivedere anche tanti compagni della promozione del 1998 come Vannucchi, Di Michele, Tosto e Di Napoli. L’evento coinvolgerà tanti tifosi di tante squadre, Salerno risponderà alla grande”.