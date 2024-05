Salernitana, l'annuncio di De Luca: "Restyling Arechi e Volpe: ci siamo!" Le parole del governatore della Regione Campania

“A fine maggio partirà la gara per l’Arechi e i lavori per il Volpe”. Vincenzo De Luca fa l’annuncio. Il progetto del restyling dell’Arechi prendono forma. “Voglio comunicare che entro il mese di maggio parte la gara per il rifacimento completo dell’Arechi. Avevamo assunto questo impegno, lo manterremo: si parla di 120 milioni di euro. Avremo uno stadio bellissimo anche per eventi sportivi internazionali così come concordato con le autorità sportive. Abbiamo avuto il via libera da parte del Coni sul progetto. Entro fine maggio parte la gara per l’Arechi. Partono in contemporanea anche i lavori del Volpe. Per una parte dell’anno si potrà giocare all’Arechi, poi bisognerà decidere perché ci sarà sovrapposizione dei lavori. Servirà sacrificio del club ma è necessario per avere un grande stadio”.

Infine una carezza, al popolo granata: “Una buona notizia per l’Arechi. Voglio fare un apprezzamento ai tifosi della Salernitana per la passione e la civiltà, l’equilibrio con il quale hanno vissuto la perdita della serie A che porta tristezza. Il mio apprezzamento per la serenità che hanno mostrato.