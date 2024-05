Salernitana Primavera, squillo esterno: poker allo Spezia Vittoria preziosa per i granatini

Nuovo successo per la Salernitana Primavera. A La Spezia, la squadra di mister Boccolini ha battuto per 4-3 le aquile bianconere. Una sfida che non aveva alcun valore di classifica per i granata, già matematicamente salvi. La Salernitana sale al dodicesimo posto a quota 33 punti.

Partita vibrante, con la Salernitana che va sotto di un gol nel primo tempo e poi rimonta con Boncori e Ferrari prima dell'intervallo. Nella ripresa il tris di uno scatenato Boncori. Lo Spezia prova a rientrare in partita con Lackowicz ma Boncori fa 4-2. Nel finale arriva ancora lo squillo di Lackowicz che permette però alla Salernitana di festeggiare il successo.