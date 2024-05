Salernitana, Candreva a rischio forfait con l'Atalanta Il capitano non è al top. Scalda i motori Vignato

La Salernitana continua a preparare il mesto finale di campionato. Dopo la matematica certezza della retrocessione in serie B arrivata con il ko di Frosinone, per la squadra granata ora la missione è chiudere in maniera dignitosa la stagione. Lunedì pomeriggio all’Arechi arriverà l’Atalanta, reduce dal pari col Marsiglia in Europa League e in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.

Obiettivi diametralmente opposti, con la Salernitana che deve fare i conti anche con le notizie che arrivano dall’infermeria. Stefano Colantuono infatti rischia di dover rinunciare ad Antonio Candreva. Il capitano granata è alle prese con fastidi muscolari accusati nell’ultima sfida casalinga con la Fiorentina. In caso di nuova assenza, toccherà ancora a Vignato completare l’attacco con Tchaouna e Ikwuemesi. Dubbi anche sulla presenza di Gyomber e Boateng, mentre Kastanos prova a rientrare nella lista dei convocati. Indisponibile per squalifica Pierozzi, mentre Maggiore è ancora ko.