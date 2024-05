Salernitana-Atalanta, il dato della prevendita: si va verso il minimo stagionale Pochissimi gli spettatori attesi

Il rischio è di un Arechi diserto. Salernitana-Atalanta non avrà il pubblico delle grandi occasioni. Tutt’altro. Per la sfida di lunedì pomeriggio alle ore 18:00 si preannuncia uno stadio con tantissimi spazi vuoti. Sono appena 1000 i tagliandi staccati per il penultimo match casalingo, fotografia della grandissima delusione. Si va verso il minimo stagionale. Ma non solo: possibile che tanti abbonati non siano presenti a causa dell’orario lavorativo.

Messaggi importanti lanciati dalla tifoseria alla società, in attesa di conoscere quale sarà il programma del club per il campionato di serie B. Pochissimi i tagliandi venduti anche nel settore ospiti: appena 22 nel nome anche delle limitazioni imposte per motivi di ordine pubblico.