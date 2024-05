Salernitana, il campo obbliga a pensare all’Atalanta: i dubbi di Colantuono Il trainer romano prova la formazione in vista di domani

Un Arechi da minimo stagionale e quasi deserto. La sentenza sportiva della retrocessione che ha spento ogni obiettivo e velleità. Per la Salernitana il finale di stagione rappresenta una montagna da scalare. Tutto reso ancora più difficile dall’assenza di stimoli, dalla frattura sempre più forte fra società e tifoseria.

L’obbligo è quello di onorare la maglia, primo e unico comandamento imposto da Stefano Colantuono alla sua squadra. Per il tecnico romano c’è da schierare la formazione migliore facendo i conti con le assenze. Su tutti, la possibile assenza di Antonio Candreva. Il capitano è in forte dubbio per acciacchi fisici. In caso di forfait, spazio a Vignato alle spalle di Tchaouna e Ikwuemesi.

In mezzo al campo, Legowski insidia uno fra Basic e Lassana Coulibaly, mentre sulla corsia destra Zanoli prova a sorprendere Sambia. In difesa, Boateng prova a rientrare tra i convocati ma Pasalidis potrebbe sostituire lo squalificato Pierozzi.