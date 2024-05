Salernitana-Atalanta, Colantuono: "Onorare il campionato" Le parole del tecnico al sito ufficiale del club: "Voglio il massimo impegno"

Stefano Colantuono ha presentato alle colonne del sito internet del club Salernitana-Atalanta: "L’Atalanta a mio avviso è la squadra più forte del campionato dopo l’Inter al di là della classifica. Stanno attraversando un momento di grande forma quindi mi aspetto una gara difficile e mi auguro che i ragazzi a prescindere dal risultato maturato sul campo la scorsa settimana con la matematica retrocessione facciano comunque una partita importante. Servirà il massimo impegno perché queste sono squadre che possono fare male in ogni momento, ci vuole una gara perfetta per fare una buona prestazione”.

“Personalmente dell’Atalanta ho solo ricordi positivi: sono stati sette anni intensi vissuti con grande impegno e anche con risultati importanti che chiaramente non sono paragonabili a quelli che stanno ottenendo adesso. Credo che in quegli anni sia iniziato un percorso, con l’arrivo di Gasperini poi è cambiato tutto e oggi l’Atalanta è uno dei club più importanti d’Europa”.

Il mister ha quindi concluso: “Alcuni giovani della Primavera si stanno allenando con noi e ci stiamo lavorando. Vedremo se da qui alla fine qualche ragazzo avrà l’occasione per esordire. Abbiamo un compito ben preciso che è quello di rispettare la regolarità del campionato e quindi dobbiamo presentare sempre la miglior formazione possibile poi magari valuterò a gara in corsa se ci sarà la possibilità di far esordire qualche ragazzo”.