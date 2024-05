Salernitana-Atalanta, i convocati: tante le assenze per Colantuono L'allenatore deve fare i conti con il forfait di diversi titolari

Salernitana-Atalanta non avrà tanti protagonisti per la squadra granata. Stefano Colantuono dovrà rinunciare a Candreva, out per infortunio. Non recuperano nemmeno Boateng e Gyomber in difesa. Fuori Ochoa, Maggiore e Kastanos. Di seguito la lista dei convocati:

PORTIERI: Costil, Fiorillo, Salvati;

DIFENSORI: Bradaric, Fazio, Guccione, Manolas, Pasalidis, Pellegrino, Pirola, Sambia, Zanoli;

CENTROCAMPISTI: Basic, Coulibaly, Legowski, Martegani, Sfait, Vignato;

ATTACCANTI: Ikwuemesi, Simy, Tchaouna, Weissman.