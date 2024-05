Salernitana-Atalanta, forfait di Iervolino. E l’Arechi è insofferente Possibile assenza del patron allo stadio questo pomeriggio. L'ambiente granata ora vuole segnali

Salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, la poltrona di Danilo Iervolino resterà vuota questo pomeriggio all’Arechi per Salernitana-Atalanta. Dopo aver preso parte alla sfida con la Fiorentina, il patron granata dovrebbe “saltare” il penultimo impegno casalingo con la Dea come già successo con il Sassuolo nel mese di aprile. Era prevista una sua presenza nel prepartita per omaggiare Antonio Candreva per le 500 presenze raggiunte in serie A: il testimone andrà nelle mani dell’onnipresente amministratore delegato Maurizio Milan.

Restano così le incertezze sul futuro del club, con Iervolino che preferisce non parlare, rimandando l’appuntamento chiarificatore con microfoni e taccuini per spazzare via i dubbi che giorno dopo giorno si alimentano all’interno della piazza granata. L’Arechi, da minimo stagionale con l’Atalanta, lancia messaggi in tal senso e pensa anche di alzare la voce per testimoniare la propria preoccupazione.