Salernitana-Atalanta, le probabili formazioni: Colantuono si affida a Vignato Le scelte dei due allenatori

Salernitana-Atalanta sarà uno dei due posticipi della 35esima giornata di serie A. Una sfida ininfluente per i granata, matematicamente retrocessi e alle prese con i dubbi sul futuro societario. Posta in palio altissima invece per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che si gioca un posto in Champions League seppur con la testa rivolta alla semifinale di ritorno di Europa League con il Marsiglia di giovedì.

Tantissime le assenze in casa Salernitana: Fuori Candreva, Ochoa, Gyomber, Boateng, Kastanos, Maggiore, Gomis e lo squalificato Pierozzi. Colantuono si affiderà al 3-4-2-1, con Costil protetto da Pasalidis, Fazio e Pirola. In mezzo al campo ancora Basic e Lassana Coulibaly, con Sambia e Bradaric sulle corsie. Sulla trequarti conferme per Vignato, Tchaouna alle spalle di Ikwuemesi. Convocati i giovanissimi Guccione e Fusco.

Maxi-turnover per l’Atalanta di Gasperini, alle prese con un’emergenza difensiva che obbligherà il tecnico a lanciare nella mischia il giovane Bonfanti. Ritroverà l’Arechi da titolare l’ex Ederson mentre Ruggeri partirà dalla panchina. Rivoluzione in attacco, con El Bilal Tourè supportato da Lookman e Miranchuk.

SALERNITANA-ATALANTA: LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Pasalidis, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Bradaric; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Bonfanti, Hien, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Pasalic, Bakker; Miranchuk, Lookman; Tourè.