Ex Salernitana, paura per Polito: il ds del Bari aggredito da tifosi Attimi di tensione in un'area di servizio: il dirigente ha denunciato l'accaduto

La paura per la possibile retrocessione in serie C. Ora però anche la violenza ingiustificata a rendere tutto ancora più pesante. Non sono ore facili per il Bari, aggrappato agli esiti dell’ultima giornata di cadetteria per evitare una clamorosa retrocessione nel terzo campionato nazionale.

Dopo il pari di Cittadella che ha complicato la marcia verso la salvezza dei galletti un episodio di violenza. Il direttore sportivo Ciro Polito, ex portiere della Salernitana, già nel mirino della contestazione della piazza biancorossa, è stato aggredito da quattro tifosi del Bari in un autogrill. Il ds del Bari ha già presentato denuncia per l’accaduto. Sul caso sono in corso indagini per identificare gli aggressori.