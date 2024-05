Salernitana, gioia Valencia: è pre-convocato dal Cile per la Copa America L'attaccante è in Grecia ma tornerà a fine stagione

Una gioia in attesa di conoscere il suo futuro. Diego Valencia ha ritrovato il sorriso dopo la parentesi amara con la Salernitana. Dopo un’estate da separato in casa, alla ricerca di una nuova avventura che inizialmente doveva essere il Palermo prima del dietrofront subito dopo le visite mediche, il cileno ha fatto tappa in Grecia, in prestito all’Atromitos.

Con il club ellenico il “Pollo” ha realizzato tre gol ma soprattutto ha ritrovato continuità. Un minutaggio importante che ha fatto riaccendere sul calciatore i fari della nazionale cilena. Valencia è stato inserito nella lista dei preconvocati per la prossima Copa America. Il Cile fronteggerà nel girone A l’Argentina, il Canada e il Perù con ambizioni di passaggio del turno. A Valencia il compito di sperare e lasciare il segno in questo finale di stagione.