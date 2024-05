Salernitana-Atalanta 1-2, Colantuono: "Contestazione? Ci sta, è dura per tutti" Le parole del tecnico granata

Stefano Colantuono ha parlato ai microfoni di Salernitana-Atalanta 1-2: “Sono soddisfatto, abbiamo affrontato la squadra che ha dato tre gol al Liverpool ed è scesa in campo con gli uomini migliori. Nonostante la retrocessione abbiamo fatto una signora partita. Lo spirito deve essere questo fino alla fine.

Contestazione? Ai tifosi non devo dire niente. Parliamo di una stagione difficile, è stata complicata per tutti. Sia la tifoseria che la società che sono straordinarie hanno tutto per ripartire.

Futuro? Sono un uomo della società e aspetteremo la fine del campionato e parlerò con la società e insieme programmeremo il cammino da fare insieme, al di là del ruolo”.