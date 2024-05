Salernitana-Atalanta 1-2, Gasperini: "I granata ci hanno messo in difficoltà" Il tecnico ospite: "Abbiamo patito la loro partenza"

Gian Piero Gasperini ha commentato Salernitana-Atalanta 1-2: “Ci sono meriti dei nostri avversari che ha interpretato il match nel migliore dei modi. Nonostante la retrocessione ha valori. Per batterla devi dare il meglio e nel primo tempo qualitativamente abbiamo sciupato in modo superficiale tante occasioni. Il gol ha complicato le cose. E’ subentrato un po’ di affanno ma nel secondo tempo l’abbiamo ripresa. Nella Salernitana ci sono calciatori che possono far parte della serie A. Tchaouna e Coulibaly ad esempio possono starci.

Rinnovo? Capisco la curiosità di tanti ma siamo nel momento cruciale della stagione. Dobbiamo pensare alla sfida con il Marsiglia, una partita storica perché in palio c’è la finale di Europa League. Ci attende un tour de force importante, al momento non abbiamo possibilità di pensare ad altro.

Recupero con la Fiorentina? Siamo stati penalizzati. Stiamo giocando ogni tre giorni e quella scelta di rinviare la partita fu per un motivo gravissimo. Non è facile per noi ma non potevamo fare altro".