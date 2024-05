Salernitana, il volo di Sfait: "Il sogno diventa realtà" Debutto in serie A per il prodotto del vivaio granata. Sui social spunta anche il commento di Dia

L’emozione per l’ingresso in campo appena Bradaric si ferma per infortunio. La chiamata e subito la corsa verso il quarto uomo. Dopo il debutto in Coppa Italia, arriva per Sfait anche il debutto in campionato. Nello spezzone finale di partita, il rumeno si è messo in mostra provando a suonare la carica nel tentativo di rimonta con l’Atalanta. Chissà che la gioia della serie A non possa ripetersi anche nelle prossime partite.

Il calciatore ha festeggiato sui social il traguardo: “Il sogno diventa realtà. 6 maggio 2024 sono incredibilmente orgoglioso e felice di poter condividere questo momento!! Oggi ho potuto fare il mio debutto in serie A. Voglio ringraziare tutti quelli che sono stati sempre al mio fianco e hanno sempre creduto in me!”.

Tanti i commenti dei compagni di squadra per il giovane esterno. Legowski si congratula, Sambia dimostra affetto, c’è anche il pensiero di Gerardo Fusco e dell’ex Daniliuc. Spunta anche il commento di Boulaye Dia: “Continua a lavorare”, con tanto di risposta di Sfait.