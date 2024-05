Salernitana, nuovo incontro Iervolino-Milan: si traccia la strada per il futuro Prima il ds, poi l'allenatore. All'Arechi presente ancora Montervino. E Colantuono lancia segnali

I tanti proclami di una stagione da incubo il popolo della Salernitana li ricorda tutti. E puntualmente li restituisce ai mittenti. Dalla Curva Sud Siberiano gli striscioni che si srotolano uno dopo l’altro sono colpi dolorosi. Danilo Iervolino li ha osservati dallo smartphone, rimbalzati velocemente sul web prima ancora di arrivare in tv. Il destinatario dei tanti messaggi arrivati dal cuore pulsante della Curva Sud Siberiano è lui, così come l’intera società che osserva e ora riflette.

L’ad Maurizio Milan, onnipresente per i colori granata e regolarmente al suo posto in tribuna anche ieri, ne riparlerà con il patron questo pomeriggio. Un nuovo summit per mettere a punto i progetti granata, ricalibrare costi, dare il via ad un progetto di spending review obbligatorio con la retrocessione in serie B e non più rimandabile.

Una volta scelta la strada da seguire si procederà con il progetto tecnico, da immaginare al risparmio e con la necessità di vendere ed incassare bene per far quadrare i conti e potersi permettere ossigeno per il mercato in entrata. Conterà dunque la scelta del nuovo dg, con Iervolino che sogna Guido Angelozzi, artefice del miracolo Frosinone, e non depenna il nome di Mauro Meluso, in uscita dal Napoli. Profili di esperienza, ai quali affiancare forze fresche, uomini di lotta. Un ex mediano e capitano come Francesco Montervino sa bene come si fa. Dopo Frosinone, anche ieri il direttore sportivo era presente all’Arechi per osservare la squadra. Si riflette.

Poi verrà l’allenatore. I media nazionali ribattono i nomi di Fabio Grosso, legato a doppio filo ad Angelozzi ma possibile solo con determinate condizioni e aspirazioni di successo in serie B, e Paolo Zanetti. Intanto, Stefano Colanutono lancia messaggi: “Sono diventato un uomo della società, aspetteremo la fine del campionato, parleremo con il presidente e con Milan. Qui sto molto bene, sono legato alla piazza, al di là del ruolo sono a disposizione del club per qualsiasi esigenza”.