Salernitana, Maggiore diventa papà. Il club punta a trattenerlo Grande gioia per il centrocampista granata: la società vuole affidargli il ruolo di leader in B

Una gioia personale. Giulio Maggiore diventa papà. Il mediano ha abbracciato il suo piccolo Alessandro, primogenito dell’atleta ligure e della moglie Laura. Per il centrocampista una bellissima notizia in un momento tutt’altro che felice per la sua Salernitana. L’ex Spezia, tra le poche note liete nel 2024, si è fermato per un problema al ginocchio. Infortunio non di poco conto, con il calciatore che rischia di dover dire arrivederci anzitempo. Il suo futuro però sarà argomento di discussione: la Salernitana punta a trattenerlo e ad affidargli le chiavi della riscossa in serie B. Servirà però capire le ambizioni del calciatori e le offerte che arriveranno.

Di seguito, la nota del club: “E’ nato Alessandro Maggiore, primogenito di Laura e Giulio Maggiore. Ai genitori i più sentiti auguri del Presidente, dei dirigenti, dell’allenatore, dei giocatori e di tutto lo staff”.