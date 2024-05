Salernitana, Iervolino "lascia o raddoppia?": il patron ragiona sul futuro Il silenzio del numero uno granata alimenta dubbi. In caso di permanenza, sarà rivoluzione

“Lascia o raddoppia?” La domanda di uno dei quiz più famosi della storia della tv italiana ora è diventato il nodo intorno al quale è legato anche il futuro della Salernitana. Danilo Iervolino prende tempo, ragiona sulle possibilità, studia insieme al fido Maurizio Milan le varie proposte su come ripartire in serie B ma intanto tiene le antenne alte sulle possibili offerte nell’aria. Alcune sono già arrivate “per conto di sedicenti acquirenti e sono state rispedite al mittente”, Milan dixit. Ora però, sullo sfondo s’intravedono investitori con solidità e volontà di ragionare seriamente sul discorso Salernitana.

Iervolino attende offerte, studia i profili e per ora blocca il futuro. Intanto l’analisi approfondita sui conti granata va avanti. In caso di nessuna proposta convincente, il patron varerà il piano ripartenza. Da settimane è iniziato ufficialmente il progetto di spending review, con la serie B che imporrà pesanti tagli non solo sul parco calciatori ma anche nelle aree professionali. Aria di rivoluzione, insomma. Quando il quadro sarà chiaro si ragionerà sul nuovo direttore generale (Angelozzi e Sogliano sono i sogni, Montervino era presente all’Arechi per la sfida con l’Atalanta) e successivamente sull’allenatore.