Salernitana, Candreva ma non solo: verso la Juve con l'infermeria piena Tanti calciatori fermi ai box in questi giorni. Colantuono pensa a due possibili novità

Mentre in casa Salernitana tiene banco il caso futuro e la querelle societaria, il calendario obbliga a pensare alla sfida con la Juventus di domenica pomeriggio. Stefano Colantuono deve fare i conti con la lunghissima lista di calciatori non al top della condizione. All’elenco già nutrito (Ochoa, Candreva, Boateng, Gyomber, Kastanos, Maggiore), si sono aggiunti nelle scorse ore anche Pasalidis e Bradaric. Il greco è alle prese con il trauma al ginocchio accusato nel primo tempo della sfida con l’Atalanta. Il secondo invece con il problema muscolare che però non dovrebbe fargli calare il sipario sul finale di stagione.

Colantuono può sorridere per il recupero di Pierozzi, di nuovo a disposizione dopo il turno di squalifica, con l’ex Fiorentina soluzione per il terzetto difensivo. Sulla corsia sinistra invece dovrebbe traslocare Sambia, con Zanoli che ritroverebbe una maglia da titolare.