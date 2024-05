Salernitana, sorriso Gomis: il centrocampista dimesso dall'ospedale Il francese è ritornato a casa dopo nove giorni di ricovero

Una buona notizia. Iron Gomis è stato dimesso dall’ospedale San Giovanni Di Dio e Ruggi d’Aragona. Dopo nove giorni di ricovero presso il nosocomio salernitano, il centrocampista francese è ritornato a casa. Martedì scorso, il malore che lo aveva sorpreso nella sua abitazione insieme alla sua compagna. Subito la corsa in ospedale e la lunga serie di controlli ed esami. Tutto terminato ieri, con il centrocampista che ha ricevuto il via libera dei medici ed è ritornato a casa.

Per Gomis dunque, si chiude una pagina nera della sua esperienza con la maglia della Salernitana. Per il francese però la sua esperienza è da ritenersi conclusa, con il club che non lo rischierà in questo finale di campionato senza obiettivi.