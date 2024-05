Querelle Dia-Salernitana, secondo atto: presenti Liverani, Coulibaly e Costil Nuova udienza al Collegio Arbitrale. E intanto la Lazio prepara l'assalto per il senegalese

Un nuovo round. Boulaye Dia-Salernitana, secondo tempo. Nuova udienza questo pomeriggio presso il Collegio Arbitrale. La Salernitana chiede il decurtamento del 50 per cento dell’ingaggio lordo fino al termine della stagione oltre ad un risarcimento danni di 20 milioni di euro per il comportamento non professionistico del calciatore. L’attaccante si difende e prova a rispedire al mittente le accuse, dopo l’esclusione dal gruppo squadra in merito al rifiuto di entrare in campo con l’Udinese.

Una scelta denunciata da Fabio Liverani, presente quest’oggi e chiamato a testimoniare dopo che nella prima udienza erano stati ascoltati l’ex ds De Sanctis e il segretario Dibrogni. In favore dell’attaccante invece i compagni di squadra Costil e Coulibaly che salteranno l'allenamento per prendere parte all'udienza.

E intanto su Dia si accendono i primi fari di mercato. La Fiorentina lo continua a seguire. Il senegalese sogna la Premier ma occhio alla Lazio che è pronta ad allacciare i primi contatti e sogna un doppio colpo inserendo anche Tchaouna.