Sette club di A con i nomi delle madri dei calciatori: non c’è la Salernitana L'iniziativa per la festa della mamma in programma domenica: i granata non aderiranno

Un’iniziativa per una domenica speciale. In concomitanza con la Festa della Mamma, in programma domenica 12 maggio, la serie A ha deciso di dare vita ad un weekend particolare. Sette club permetteranno ai propri calciatori di scendere in campo con maglie speciali: sopra il proprio numero ci sarà infatti il nome, o il cognome, della rispettiva mamma.

L’iniziativa è stata progettata in settimana, con la serie A che ha accettato e consentito la deroga. Non tutti i club, tra cui la Salernitana così come la stessa Juventus avversaria dei granata domenica, sono riusciti ad organizzarsi in tempo. Il nome della Bersagliera non figura nella comunicazione della Lega Serie A con la variazione dei nomi sulle maglie. Le società che parteciperanno sono le seguenti: Cagliari, Genoa, Hellas Verona, Lecce, Milan, Torino, Udinese.