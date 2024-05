UFFICIALE – Salernitana, l’Arechi ottiene la Licenza Uefa L'impianto di Via Allende potrà ospitare incontri internazionali

La Figc inserisce lo stadio Arechi nell’elenco degli impianti con licenza Uefa. In una nota pubblicata sul sito ufficiale, la Commissione di primo grado delle Licenze UEFA, esaminata la documentazione pervenuta nell’ambito del processo per il rilascio della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2024/2025, visti il Manuale delle Licenze UEFA-Edizione 2023 e il Manuale delle licenze UEFA-UEFA Women’s Champions League-Edizione 2022, preso atto delle relazioni degli esperti, ha deliberato di rilasciare la Licenza UEFA anche alla Salernitana.

L’Arechi dunque potrà essere casa di impegni internazionali, come già accaduto in occasione di Italia-Spagna femminile per l’ultima edizione di Nations League. All’elenco sedici dei venti club di serie A, ad eccezione di Empoli, Frosinone, Genoa e Lecce.