Salernitana, che tegola per Ochoa: il Messico lo esclude dalla Copa America Stagione amara: il portiere perde il treno della Nazionale

La retrocessione con la Salernitana in serie B e i tanti problemini fisici a fermarlo. Ora la brutta notizia arrivata dal Messico: Guillermo Ochoa perde il treno della Nazionale. Memo non è stato convocato dal Tricolor per la prossima Copa America, in programma dal prossimo giugno in America. I tre portieri scelti sono Malangon, Rangel e Gonzalez.

Una decisione durissima da mandare giù per il portiere che sogna di poter disputare il sesto Mondiale. Ochoa saluterà la Salernitana il prossimo 30 giugno e pensa alla Mls (San Diego in pole) o ad un ritorno in patria per non uscire dal ciclo della Nazionale.