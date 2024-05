Salernitana, con la Juventus tanti assenti: ritorna Kastanos Infermeria piena per Colantuono. Rientra Pierozzi, impiego part-time per Kastanos

Tante defezioni di formazione ma la volontà di onorare il campionato. Stefano Colantuono deve ricostruire la sua Salernitana facendo i conti con diversi ko. Dall’infermeria non usciranno Candreva, Ochoa, Gyomber, Boateng e Maggiore. Ieri ci sono entrati anche Manolas e Bradaric. Il greco si è fermato per un malanno fisico, il secondo è ancora alle prese invece con il fastidio muscolare che lo aveva fermato nel secondo tempo della sfida con l’Atalanta.

In Piemonte, spinge per esserci Pasalidis, seppur il greco dovrebbe essere rimpiazzato da Pierozzi nella linea a tre con Fazio e Pirola a protezione di Fiorillo. In mezzo al campo ancora Basic e Coulibaly, con Zanoli a destra e Sambia a sinistra nonostante sia forte la candidatura di Sfait. In attacco Vignato e Tchaouna alle spalle di Ikwuemesi. Sulla trequarti però si rivedrà anche Kastanos: il cipriota ha superato i problemi al ginocchio e siederà in panchina.