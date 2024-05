Serie B, arrivano i primi verdetti: ecco gli avversari della Salernitana Inizia a comporsi il roster delle 20 squadre della prossima cadetteria

La Salernitana inizia a studiare ciò che sarà. Oltre al futuro societario e conseguentemente anche l’aspetto tecnico, il club granata ha conosciuto ieri il nome di buona parte delle avversarie che la attenderanno nel prossimo campionato. Cosenza, Modena, Reggiana, Sudtirol, Pisa, Cittadella e Spezia, matematicamente salve e senza obiettivi da raggiungere nella post-season, sono già iscritte al roster di squadre che parteciperà alla prossima serie B. A queste si aggiungeranno le promosse dalla serie C Mantova, Juve Stabia e Cesena.

Mancano all’appello le altre due squadre che retrocederanno dalla serie A. Inoltre si attende di conoscere chi vincerà i playoff (in lizza Venezia, Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia), così come chi riuscirà ad imporsi nei playout fra Bari e Ternana. L’ultima casella verrà riempita dalla squadra che s’imporrà nei playoff di serie C.